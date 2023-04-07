Варшава предложила Киеву войти в состав «большой и сильной» Польши Rzeczpospolita: Украина должна стать частью «большого польского государства»

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Украина могла бы стать частью «большого и сильного польского государства», такое мнение высказал обозреватель издания Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе. Он отметил, что такой шаг позволит более эффективно противодействовать России в Восточной Европе.

Польские специалисты советуют восстановить историческую Речь Посполитую. Имеется в виду углубленное сотрудничество стран нашего региона, в первую очередь Польши и Украины. Тогда вопрос о вступлении Киева в ЕС и НАТО решился бы сам собой, — написал журналист.

Он отметил, что подобное «послевоенное устройство» должно обеспечить стабильность и безопасность. Союз Польши и Украины даст возможность США подготовиться к более активным действиям в Тихом океане и «не распылять ресурсы», подчеркнул Гроссе.

Ранее профессор факультета политологии и международных исследований Варшавского университета и Института стратегии — 2050 Анджей Шептицкий сообщил, что в настоящее время весьма вероятным является вариант превращения Украины в «восточноевропейский Израиль». Он отметил, что, по его личному мнению, подобное решение нельзя назвать хорошим.

В свою очередь бывший глава польского МИД Радослав Сикорский рассказал, что власти Польши рассматривали вариант раздела территории Украины на начальной стадии российской СВО. По его словам, «момент колебаний» имел место в первые десять дней спецоперации. Тогда, заметил бывший министр, никто не знал, как будет развиваться СВО. Был вариант, что Украина падет, сообщил он.

Также директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Варшава планирует провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли.