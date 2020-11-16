Варшава передала Москве подозреваемого в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/c87a931c-280c-11eb-a910-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемого в изнасиловании женщины экстрадировали в РФ из Польши. По данным российских оперативников, фигурант совершил преступление в 2015 году, заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Польши экстрадировали в Россию Андрея Кавуна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование». Федеральной службе исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России было поручено доставить Кавуна на территорию Российской Федерации, — говорится в сообщении на официальном сайте ГП РФ.

Силовики считают, что мужчина изнасиловал женщину в Москве, в одном из общежитий столицы. Он пытался скрыться от следствия, позже был объявлен в международный розыск. В феврале 2019-го его задержали польские стражи порядка. После этого российская сторона обратилась к коллегам в Варшаве с просьбой выдать ей фигуранта для привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, в ноябре 2020-го Польша, по требованию Генпрокуратуры РФ, передала Москве Бесика Кочалидзе, которого обвиняют в убийстве школьника, совершённом 14 лет назад. По данным следствия, трагедия произошла в сентябре 2006 года во дворе московской школы № 563. Кочалидзе поссорился со своим одноклассником и зарезал его. Ему удалось скрыться от полиции, его объявили в международный розыск. Молодому человеку заочно предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Причиной конфликта послужило оскорбление, которое Кочалидзе позволил себе в адрес матери одноклассника. Он произнёс его на грузинском языке, однако оппонент понял смысл его высказывания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия выдала Италии для привлечения к уголовной ответственности обвиняемого в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.