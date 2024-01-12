Варшава отреагировала на ситуацию с задержанным в России «польским шпионом» МИД Польши отрицает связь задержанного ФСБ россиянина со спецслужбами республики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянин, ранее задержанный ФСБ РФ, никак не связан с польскими спецслужбами, заявил заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна в ответ на запрос портала Onet.pl. По его словам, распространяемую Россией информацию следует воспринимать как фейк.

Любую информацию, распространяемую [по этому поводу] российской стороной, <...> следует считать фейком, — заявил Шейна.

О задержании жителя Пензенской области стало известно 12 января. По данным ФСБ, мужчина являлся сотрудником режимного предприятия и передавал сведения о его работе в обмен на оказание содействия при переезде в Польшу.

Задержанный предоставлял представителям польской спецслужбы секретные сведения об объемах производства в рамках государственного оборонного заказа, рассчитывая получить в обмен постоянное место жительства за рубежом. Противоправные действия мужчины задокументировали.

В отношении мужчины заведи уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Если его вина будет доказана, то он отправится в тюрьму сроком от трех до восьми лет.