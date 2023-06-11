Варшава отвергла «польский след» в теракте на «Северных потоках»

Фото: Danish Defense Ministry/Global Look Press

Место утечки газопровода «Северный поток»

Варшава отвергает появившуюся в западных СМИ информацию о своей причастности к подрыву российских трубопроводов «Северный поток», написал в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин. По его словам, в течение нескольких месяцев вокруг происшествия на газопроводах рождаются различные теории и гипотезы, создающие информационный шум. При этом Жарин считает, что мотив для подрыва «Северных потоков» мог быть у России.

Польша не имела никакого отношения к взрывам «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Связывание Польши с этими событиями необоснованно, — заявил пресс-секретарь.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что следователи из Германии собирают доказательства того, что Варшава был использована в качестве оперативной базы для атак на «Северные потоки». Согласно данным немецких следователей, Польша была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года, однако подтверждения тому нет. В публикации отмечается, что Польша, которая занимается собственным расследованием, на протяжении нескольких месяцев пытается определить, что расследует Германия.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в Балтийском море в сентябре 2022 года. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что со временем Москва может поставить вопрос о компенсации ущерба из-за диверсии.