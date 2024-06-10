Варшава намерена арестовать бежавшего в Белоруссию экс-судью Шмидта Варшава выдала европейский ордер на арест бежавшего в Белоруссию судьи Шмидта

Фото: Социальные сети

Томаш Шмидт

Окружной суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест бежавшего в Белоруссию в мае экс-судьи Томаша Шмидта, сообщила в социальной сети X Национальная прокуратура республики. Как отмечается, его подозревают в шпионаже.

Окружной суд в Варшаве на основании ходатайства прокурора из отдела по борьбе с организованной преступностью в Мазовецком воеводстве выдал 6 июня европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в шпионаже, — говорится в сообщении.

Шмидта заочно арестовали на три месяца после его выезда в Белоруссию. Иммунитет был снят в судебном порядке. Тогда прокурор Артур Казновский заявил, что ведомство будет добиваться европейского ордера на его арест.

4 июня стало известно об отказе Интерпола помогать польским правоохранителям в розыске Шмидта. По словам пресс-секретаря Главной комендатуры полиции Польши Катажины Новак, причина в политических преступлениях беглеца.

Шмидт уехал в Белоруссию из-за несогласия с политикой Варшавы. На родине против него начали расследование по подозрению в шпионаже. 6 мая на пресс-конференции в Минске судья попросил о политическом убежище. Также в обращении к президенту республики Александру Лукашенко он указал, что его возвращение в Польшу невозможно из-за опасности для жизни.