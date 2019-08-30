Польские и американские власти договорились о размещении подразделений армии США в республике.
По словам главы Минобороны Польши Мариуша Блащака, стороны пришли к соглашению о шести местах дислокации и обсуждают седьмое.
Министр заявил, что в настоящее время польско-американские отношения являются «лучшими в истории» и отметил заслугу в этом помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, передаёт телеканал
В обсуждении мест размещения американских военных в Польше должен был принять участие президент США Дональд Трамп. Как ранее писал News.ru, он отменил поездку в страну из-за урагана «Дориан». В Варшаве отнеслись к этому с пониманием.