https://static.news.ru/photo/65b3b7f0-cb1e-11e9-83aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Польские и американские власти договорились о размещении подразделений армии США в республике.

По словам главы Минобороны Польши Мариуша Блащака, стороны пришли к соглашению о шести местах дислокации и обсуждают седьмое.

Министр заявил, что в настоящее время польско-американские отношения являются «лучшими в истории» и отметил заслугу в этом помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, передаёт телеканал tvn24 .

В обсуждении мест размещения американских военных в Польше должен был принять участие президент США Дональд Трамп. Как ранее писал News.ru, он отменил поездку в страну из-за урагана «Дориан». В Варшаве отнеслись к этому с пониманием.