«Вариант цветной революции»: в СФ не исключили новый госпереворот в Сербии Сенатор Климов: недруги Вучича упорно пытаются совершить госпереворот в Сербии

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Не исключено, что недруги президента Сербии Александра Вучича в лице Вашингтона и Брюсселя захотят совершить еще один государственный переворот под видом цветной революции, потому что им хочется поставить в Белграде своих политиков, рассказал NEWS.ru заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он напомнил, что предыдущая попытка произошла несколько лет назад.

Я был в похожей ситуации в Белграде несколько лет назад. Там тоже была попытка захвата власти. Это тоже был вариант цветной революции. Да, действительно, Вашингтону и Брюсселю не нравится Вучич. Им хочется его свергнуть и поставить своих людей. Мы это прекрасно знаем. К сожалению, то, что происходит, может повторяться. Недруги Вучича будут этим заниматься очень упорно, — считает Климов.

Митинги в Белграде начались после выборов 17 декабря, где победу одержала коалиция главы государства Александра Вучича. Несогласные с результатами потребовали их отменить. В ходе беспорядков протестующие пытались проникнуть в администрацию, но были разогнаны полицией.

Глава правительства Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за информацию о готовящихся беспорядках. Исполняющий обязанности мэра сербской столицы Александр Шапич допустил применение к ним термина «майданизация».