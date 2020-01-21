https://static.news.ru/photo/64089456-3c67-11ea-b539-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giuseppe Ciccia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Патриарх Константинопольский Варфоломей выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Во время выступления он отметил смирение и скромность предстоятеля Римско-католической церкви папы Франциска.

Папа римский очень человечный, очень скромный, очень смиренный, — цитирует «Интерфакс» Варфоломея.

Также патриарх Константинопольский вспомнил историю о том, как Франциск однажды провожал его до автомобиля.

Однажды, когда я уже уезжал и пошел к автомобилю, чтобы ехать в аэропорт, то увидел, что папа идет мной. Я повернулся к нему и сказал, что не стоит провожать. Однако он ответил, что проводит меня до машины, потому что, во-первых, должен быть уверен, что его гости уехали, а во-вторых, чтобы удостовериться, что они ничего не взяли, — рассказал Варфоломей.

В завершение своего выступления он призвал мировых лидеров ставить на первое место интересы человечества, а не свои материальные или финансовые нужды.

NEWS.ru также сообщал, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил президент США Дональд Трамп.