Патриарх Константинопольский Варфоломей выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Во время выступления он отметил смирение и скромность предстоятеля Римско-католической церкви папы Франциска.
Папа римский очень человечный, очень скромный, очень смиренный, — цитирует «Интерфакс» Варфоломея.
Также патриарх Константинопольский вспомнил историю о том, как Франциск однажды провожал его до автомобиля.
Однажды, когда я уже уезжал и пошел к автомобилю, чтобы ехать в аэропорт, то увидел, что папа идет мной. Я повернулся к нему и сказал, что не стоит провожать. Однако он ответил, что проводит меня до машины, потому что, во-первых, должен быть уверен, что его гости уехали, а во-вторых, чтобы удостовериться, что они ничего не взяли, — рассказал Варфоломей.
В завершение своего выступления он призвал мировых лидеров ставить на первое место интересы человечества, а не свои материальные или финансовые нужды.
NEWS.ru также сообщал, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил президент США Дональд Трамп.
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