Вандалы уничтожили три тысячи доз вакцин от COVID на юге Франции
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
15:48, 17 августа 2021
Фото: KH via imago-images.de/Global look Press
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Вандалы устроили погром в центре вакцинации в коммуне Сент-Оран-де-Гамевиль на юге Франции и уничтожили три тысячи доз препарата Pfizer. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.
Инцидент произошёл в ночь на вторник. Злоумышленники ворвались в центр иммунизации, сломали компьютеры, перевернули столы и разбросали на полу ампулы с вакцинами. Полиция начала расследование и изучает все обстоятельства случившегося.
Ожидается, что центр возобновит работу в ближайшие дни. Ежедневно прививки в коммуне Сент-Оран-де-Гамевиль делают примерно 700 человек.
По данным французской полиции, это не первый случай нападения на центры вакцинации в стране. Например, в начале августа в Тулузе неизвестные выбили окна здания, где местным жителям делают прививки от коронавируса.
Ранее власти Франции приняли решение о введении санитарных пропусков для жителей страны и иностранцев. Они понадобятся для посещения ресторанов, крупных торговых центров, кинотеатров, театральных и концертных залов, а также для авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния. Аргументом правительства в пользу подобных мер послужило то, что таким образом темпы вакцинации среди населения ускорятся и четвёртая волна пандемии коронавируса будет сдержана.