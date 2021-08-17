Вандалы уничтожили три тысячи доз вакцин от COVID на юге Франции

Вандалы устроили погром в центре вакцинации в коммуне Сент-Оран-де-Гамевиль на юге Франции и уничтожили три тысячи доз препарата Pfizer. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Инцидент произошёл в ночь на вторник. Злоумышленники ворвались в центр иммунизации, сломали компьютеры, перевернули столы и разбросали на полу ампулы с вакцинами. Полиция начала расследование и изучает все обстоятельства случившегося.

Un centre de vaccination prÃ¨s de Toulouse vandalisÃ©, des milliers de vaccins dÃ©truits

https://t.co/Nm30ijdNwC pic.twitter.com/DjyW4kkQI5 — France Bleu (@francebleu) August 17, 2021

Ожидается, что центр возобновит работу в ближайшие дни. Ежедневно прививки в коммуне Сент-Оран-де-Гамевиль делают примерно 700 человек.

По данным французской полиции, это не первый случай нападения на центры вакцинации в стране. Например, в начале августа в Тулузе неизвестные выбили окна здания, где местным жителям делают прививки от коронавируса.

Ранее власти Франции приняли решение о введении санитарных пропусков для жителей страны и иностранцев. Они понадобятся для посещения ресторанов, крупных торговых центров, кинотеатров, театральных и концертных залов, а также для авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния. Аргументом правительства в пользу подобных мер послужило то, что таким образом темпы вакцинации среди населения ускорятся и четвёртая волна пандемии коронавируса будет сдержана.