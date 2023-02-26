Вандалы уничтожили цветы, возложенные к танку у посольства России в Берлине

Поддерживающие Украину вандалы уничтожили цветы, которые жители Берлина принесли к установленному напротив посольства России танку Т-72, подбитому в начале СВО, сообщает РИА Новости. Местная полиция этому не препятствовала, хотя старалась пресекать конфликты между вандалами и возмущенными их действиями берлинцами.

Некоторые жители немецкой столицы пытались помешать проукраинским активистам, которые рвали и топтали цветы. Из-за этого между ними возникали перепалки. Самых агрессивно настроенных вандалов полицейские отвели в сторону, но остальные продолжили свою акцию. В итоге активисты забрались на танк и демонстративно уничтожили все цветы.

Тот, кто уничтожает цветы, не может быть хорошим человеком. Видимо, они хотят, чтобы и в Берлин снова пришла война, — прокомментировал агентству происходящее один из местных жителей.

Российский танк появился напротив посольства РФ в Берлине накануне. Инициаторами его установки стали проукраинские активисты Энно Ленце и Виланд Гибель. По словам пользователей соцсетей, задуманная ими акция пошла не по плану — местные жители, в том числе бывшие граждане России и СССР, стали приносить к танку цветы. В числе посетителей стихийного мемориала оказался потомок канцлера Германии Отто фон Бисмарка, который заявил, что украинский конфликт должен быть решен дипломатическим путем.

Ранее стало известно, что в восточной части Берлина кафе «Москва» на аллее Карла Маркса временно переименовали в кафе «Киев». Акция была приурочена к годовщине начала российской спецоперации на Украине. Обновленную вывеску уже можно увидеть: оригинальные буквы организаторы акции закрыли черным баннером с надписью «Kyiv».