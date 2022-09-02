Вандалы разрисовали советский памятник в Болгарии Вандалы разрисовали антироссийскими посланиями памятник Советской армии в Бургасе

Фото: Bernd Wüstneck/ZB/Global Look Press

Памятник Советской армии в городе Бургас на юге Болгарии, который местные жители называют «Бургасский Алеша», был разрисован антироссийскими посланиями, сообщил телеканал BTV. Посольство России в Софии выразило возмущение в связи с актом вандализма.

Местные власти сообщили о готовности очистить монумент от краски. Это не будет сделано в ближайние дни, так как операция требует дополнительного финансирования

Война с памятниками — удел слабых, не нашедших иного способа выразить свою гражданскую позицию. Это жест исторического беспамятства и близорукости, демонстрация плохого знания прошлого и нежелания усваивать уроки времени. Рассчитываем, что компетентные болгарские власти не оставят без ответа это преступление, а монумент будет оперативно приведен в достойный вид, — сообщили в российском дипломатическом представительстве.

16 августа власти Эстонии приступили к переносу танка-памятника из Нарвы в Эстонский военный музей. Территорию вокруг постамента перекрыли, путь к нему заблокировали. Дежуривших у монумента людей попросили покинуть территорию, а журналистов — отойти подальше.

23 августа в Риге начались работы по сносу памятника Освободителям Риги. К вечеру были снесены три скульптуры советских солдат. На следующий день была демонтирована статуя «Родина-мать». 25 августа была убрана центральная стела монумента.