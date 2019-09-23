Неизвестные совершили акт вандализма на кладбище города Мены в Черниговской области Украины. Преступники повредили надгробия участников вооружённого конфликта в Донбассе.
Вандалы замазали белой краской фотографии на могильных плитах.
Городской глава Геннадий Примаков призвал местных жителей помочь найти злоумышленников. За предоставление информации о вандалах он пообещал денежное вознаграждение, сообщается на
Ранее News.ru писал, что в центре Новосибирска вандалы изрисовали фасад часовни святого Николая Чудотворца — одной из главных достопримечательностей города. Четверть века назад эту часовню восстановили к 100-летнему юбилею Новосибирска.