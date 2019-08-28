https://static.news.ru/photo/751d5022-c9be-11e9-b968-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Вандалы осквернили памятник жертвам холокоста возле посёлка Врадиевка Николаевской области Украины, изрисовав его нацистской символикой и оскорблениями. Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Недалеко от Врадиевки (Николаевская область) осквернили и изуродовали памятник зверски замученным семи тысячам евреев. Их расстреляли на этом месте осенью 1941 года, — написал Долинский в Facebook .

Активист отметил, что люди дошли до вырытого противотанкового рва, где их расстреляли нацисты. Среди погибших были, в основном, старики, женщины и дети.

Как писал News.ru, в начале августа неизвестные повредили крест, установленный на могиле погибшего в Донбассе военного. Инцидент произошёл в украинском городе Сумы.