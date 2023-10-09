Вандалы напали на еврейский ресторан в Лондоне

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В Лондоне вандалы напали на еврейский ресторан, сообщает газета Independent. В заведении разбили стеклянную дверь и украли деньги из кассы. Издание связывает случившееся с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Инцидент произошел утром 9 октября на северо-западе британской столицы. Примерно в это же время на мосту недалеко от кошерного ресторана появились граффити с призывом освободить Палестину. При этом в полиции не уверены, что эти два инцидента связаны и не рассматривают действия вандалов как преступление на почве ненависти.

На случившееся отреагировал мэр Лондона Садик Хан. В соцсетях он выразил поддержку всем проживающим в городе евреям.

В Берлине 7 октября полицейские задержали 40 участников несогласованной антиизраильской акции. Всего на нее пришли 65 человек. Отдельные участники отметились лозунгами антисемитского содержания. Канцлер Германии Олаф Шольц уже высказался против любых акций, направленных на поддержку палестинского движения ХАМАС.

При этом на следующий день на площади у Бранденбургских ворот в столице Германии прошла акция солидарности с народом Израиля, а накануне главный символ немецкой столицы подсветили в цвета израильского флага в знак поддержки.