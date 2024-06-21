Вандализм против советских мемориалов в Германии начал набирать обороты Посольство России: советские мемориалы в Германии стало осквернять чаще

В Германии, как и по всей Европе, участились случаи вандализма в отношении мемориалов, посвященных солдатам Красной Армии, советским военнопленным, а также жертвам принудительного труда, сообщили в посольстве РФ в Берлине. Дипучреждение заявило, что российская сторона расценивает подобные инциденты в качестве «вопиющего надругательства над памятью». Посольство призвал власти ФРГ обеспечить сохранность советских мемориалов и захоронений.

Приходится с прискорбием констатировать, что в современной Европе продолжают осуществляться акты вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов. К сожалению, подобные инциденты в последнее время участились и в Германии, — сказано в сообщении.

Ранее главный архитектор столицы Болгарии Софии дал распоряжение возобновить демонтаж памятника Советской армии. После того как Верховный административный суд республики признал недействительным запрет на его уничтожение, с памятника сняли облицовочные плиты с надписями.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии. Монумент в Хельсинки облили красной краской.