Вакцину «Спутник V» хотят применять на территории Евросоюза

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После публикации данных об эффективности российской вакцины против коронвируса «Спутник V» европейские лидеры заговорили о её применении на своей территории. Об этом пишут «Известия».

Так, в минздраве ФРГ изданию сообщили , что в настоящее время они обмениваются информацией с российскими специалистами относительно разработки и одобрения вакцины.

Впрочем, использовать препарат можно будет только после проверки Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Однако статья в издании The Lancet развеяла скепсис в отношении отечественного средства.

Интерес к «Спутнику V» также обусловлен тем, что компания Pfizer сообщила о сокращении поставок своего препарата в Европу в связи с необходимостью нарастить производственные мощности для более широкомасштабного выпуска — до 2 млн доз в год. В этой связи в ряде стран возникли перебои с обеспечением средствами вакцинации.

Российская вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19. При этом ранее многие страны выражали скепсис в отношении средства. Публикация результатов третьей фазы испытаний в журнале The Lancet показали, что препарат эффективен на 91,6% уже после введения первой дозы. Кроме того, у участников испытаний не наблюдалось серьёзных побочных эффектов после вакцинации. Об этом писал NEWS.ru.