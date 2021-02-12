Вакцину AstraZeneca протестируют на детях

https://static.news.ru/photo/5fe74210-6ded-11eb-8e46-96000091f725_660.jpg Фото: Sandro Pereira via www.imago-ima

Вакцину, разработанную компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, проверят на эффективность в группе детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

Основываясь на предыдущих испытаниях вакцины, которые показали, что она безопасна, вызывает сильные реакции иммунной системы и имеет высокую эффективность у всех взрослых, это испытание позволит оценить, имеют ли дети и молодые люди в возрасте 6–17 лет хороший иммунный ответ с помощью вакцины, — говорится на сайте университета.

Это исследование станет частью II фазы испытаний. В нём будут участвовать 300 добровольцев, 240 из которых получат вакцину от COVID-19, а остальные — безопасную для детей вакцину от менингита, так как она вызывает те же побочные эффекты.

Хотя большинство детей относительно не поражены коронавирусом и вряд ли заболеют из-за инфекции, важно установить безопасность и иммунный ответ на вакцину у детей и молодых людей, поскольку некоторым детям вакцинация может принести пользу, — заявил главный исследователь оксфордских испытаний вакцины Эндрю Поллард.

Врач-клиницист Oxford Vaccine Group Ринн Сонг отметил, что распространение коронавируса негативно повлияло на образование, а также благополучие подростков. В связи с этим важно собрать сведения об иммунном ответе детей, чтобы они могли получить выгоду от вакцинации.

Первые результаты исследования ожидаются в течение февраля.

Ранее власти ЮАР приостановили вакцинацию разработанным AstraZeneca препаратом из-за данных о его низкой эффективности в отношении местного штамма, писал NEWS.ru. Запасы препарата при этом оставят в стране до тех пор, пока учёные на вынесут окончательное заключение. В Министерстве здравоохранения ЮАР заявили, что ожидают поставок других вакцин для продолжения прививочной кампании.