Вакцинированных «Спутником V» студентов допустят к занятиям в Граце

Университет австрийского города Грац признал вакцинацию российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе вакцинами достаточным условием для допуска студентов к очным занятиям. Данный вуз стал первым в стране, который признал сертификат о вакцинации «Спутником V». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что доступ для посещения занятий в университете Граца будет возможен при наличии трёх документов: свежего отрицательного теста на коронавирус, сертификата о вакцинации или справки о перенесённом заболевании. Вуз начнёт принимать справку о прививке «Спутником V» с зимнего семестра.

Сейчас в Австрии в качестве документального подтверждения прививки от коронавируса признаются вакцины, одобренные в ЕС. Для въезда в страну дополнительно признаются сертификаты о вакцинации препаратами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее сообщалось, что производитель вакцины «Спутник V» в Аргентине через год запустит новый завод. Лаборатория Richmond будет делать российский препарат от коронавируса с нулевого цикла.