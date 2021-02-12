Вакцинация в Сербии вызывает зависть у Евросоюза

Венгрия сообщила, что начинает вакцинацию населения российским препаратом «Спутник V», не дожидаясь «зелёного света» от Европейского агентства лекарственных средств. Будапешт вдохновил пример Сербии, уровень вакцинации в которой на начало февраля превышал показатели Евросоюза в два раза. Эксперты считают, что неспособность Брюсселя в короткие сроки обеспечить Восточную и Центральную Европу прививками способствует дрейфу новых членов ЕС и кандидатов на вступление в сторону России и Китая.

В ближайшие дни российскую вакцину должны получить 2800 венгров из групп риска, которые заранее записались на вакцинацию. Всего центральноевропейская республика заказала 600 тысяч доз препарата «Спутник V» в этом месяце. Все вакцины, используемые в ЕС, должны пройти процедуру сертификации в Европейском агентстве лекарственных средств. Российский препарат ещё не получил одобрения органа, однако Будапешт использовал лазейку в законодательстве, позволяющую получить «зелёный свет» на экстренное использование препарата при условии, что государство берёт на себя ответственность за возможные побочные эффекты.

Членство в ЕС, вопреки ожиданиям Восточной Европы, оказалось тормозящим фактором в процессе вакцинации. Так, Сербия в начале февраля обогнала государства Евросоюза по количеству граждан, получивших прививку от COVID-19, в два раза: в стране вакцинированы 7% населения, в то время как в ЕС — около 3-4%.

EPA/MARKO DJOKOVIC/ТАСС

Это стало возможно благодаря тому, что Белград в середине января получил миллион доз китайской вакцины Sinopharm. В конце декабря прошлого года в страну также прибыла первая партия препарата «Спутник V» — 2400 доз, а в феврале 2021-го за ней последовала вторая — 50 тысяч доз. Всего, по данным Российского фонда прямых инвестиций, Сербия собирается закупить 2 млн доз у России. Не отказывается Белград и от западных разработок, например, вакцины Pfizer, с которой началась его программа прививок от коронавируса.

Думаю, Сербия была одной из немногих стран, которые рассматривали закупки и распределение вакцин как вопрос здравоохранения, а не политики, — заявила в интервью Euronews сербский премьер-министр Ана Брнабич. — Поэтому мы достигли такого успеха. Единственное, что имеет значение для нас, — это показатели безопасности и успеха.

И всё же сербская программа вакцинации отражает тонкую политическую игру, которую ведёт руководство страны. С одной стороны, Белград не оставляет надежд присоединиться к Евросоюзу и продолжает переговоры по этому вопросу. С другой — в дополнение к традиционным союзническим отношениям с Россией в последние годы он активно развивает связи с Китаем, рассматривающим Сербию как ворота китайских товаров и технологий в Европу.

EPA/ANDREJ CUKIC/ТАСС

Тем временем другие балканские страны жалуются на задержки в поставках, произошедшие по вине Брюсселя. Из шести государств Западных Балкан четыре пока не получили ни одной дозы вакцины. Драган Даниловский, эпидемиолог из Северной Македонии — страны — кандидата на членство в ЕС — посетовал, что ситуация напоминает тонущий «Титаник»: все спасательные шлюпки достались богачам, а пассажиров третьего класса оставили умирать.

Евросоюз упустил прекрасную возможность продемонстрировать свою приверженность региону, — отметил советник по Центральной и Восточной Европе в Teneo Intelligence Андриус Турса. — Это может повредить имиджу блока в Западных Балканах, в то время как фрустрация по поводу затянувшегося процесса присоединения к ЕС и без того высока.

Эксперт добавил, что провалы Евросоюза открывают возможности для России и Китая, которые могут увеличить своё влияние в регионе. По данным последнего опроса базирующегося в США Международного республиканского института (International Republican Institute), большинство сербов считают Россию своим главным экономическим партнёром (73%), на втором месте стоит Китай (71%). Из всех балканских народов среди сербов также меньше всего тех, кто настроен на чёткий прозападный курс — всего 11%. В других балканских странах число «западников» выше, однако провальная кампания по вакцинации может качнуть весы не в пользу ЕС.

Заложниками политической ситуации оказались не только кандидаты на членство в ЕС, но и те страны, чьи шансы на вхождение в блок довольно призрачны. Так, в конце января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране неприятно «стоять с протянутой рукой», упрашивая ЕС поделиться препаратами от коронавируса. От российских разработок Киев отказался добровольно, но первые партии западных прививок оказались зарезервированы более богатыми государствами.