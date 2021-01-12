Вакцина от COVID-19 вызвала осложнения у восьми человек в Финляндии

https://static.news.ru/photo/5e180534-54f0-11eb-89d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 45 тысяч граждан Финляндии уже получили прививку от COVID-19, при этом за последнюю неделю зарегистрировано восемь случаев осложнений при вакцинации, включая анафилактический шок.

Статистику, связанную с процедурой вакцинации, представил Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) Финляндии. В организации подчёркивают, что информация «обновляется ретроспективно», поэтому фактическое число привитых к 12 января, вероятно, уже превышает 45 тысяч. Всего в стране вакцину могут получить 4,5 млн человек.

В трёх случаях осложнений у привитых граждан развилась сильная аллергическая реакция или анафилактический шок. Характер медицинских проблем у ещё пяти человек не раскрывается.

Вакцинация от коронавируса в Финляндии началась 27 декабря, медики используют препарат совместного производства компаний Pfizer и BioNTech, передаёт ТАСС.

Как передавал NEWS.ru, в Польше зафиксировано 37 случаев, когда вакцинация от коронавирусной инфекции сопровождалась нежелательными побочными эффектами. В одном случае речь идёт о тяжёлых осложнениях.