https://static.news.ru/photo/0dffc0a8-1fec-11ea-81a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Власти Украины должны разработать альтернативный Минским соглашениям план по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук.

Украина движется по плану, который придумали в Кремле и продавили в Минске, дополнив неприемлемой «формулой Штайнмайера». Нашей задачей должно стать достижение полного и продолжительного прекращения огня и возвращения наших пленных, — сообщил политик в Facebook.

Он подчеркнул, что партия уже работает над разработкой альтернативного плана, который будет представлен обществу, политическим силам и международным партнёрами. Вакарчук также считает, что только после полного прекращения огня в Донбассе можно приступать к реализации других договорённостей по урегулированию конфликта.

Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе «нереальными» в их текущем виде. Глава внешнеполитического ведомства призвал к адаптации договорённостей к текущим условиям. Пристайко отметил, что соглашения содержат "терминологические и хронологические недостатки. Глава МИД Украины оговорился, что о полном пересмотре Минских соглашений речь не идёт, и ни Россия, ни Украина, ни мировое сообщество к полной отмене соглашений не готовы.