Ва-банк: финский президент сравнил действия Путина с игрой в покер Президент Финляндии Ниинистё заявил, что Путин на Украине «пошел ва-банк»

Фото: Яндекс.Дзен

«Действительно тревожным» назвал президент Финляндии Саули Ниинистё заявление российского президента Владимира Путина о вхождении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав страны навсегда. По словам финского лидера, он расценил данное заявление так, будто Путин играл в покер и пошел ва-банк. Объяснения Ниинистё приводит шведская газета Dagens Nyheter.

Он играл в покер и пошел ва-банк. Меня до сих пор беспокоит, что мы имеем дело с кем-то, кто идет на все, не имея возможности все выиграть. А что значит, если ты проиграл, если ты поставил все? Хуже всего то, что этому не видно конца, — сказал президент Финляндии.

Он отметил, что в данном случае была недооценена решимость украинцев. Ниинистё напомнил, что перед началом Советско-финской войны аналогичную ошибку допустил Иосиф Сталин, который полагал, что советские войска возьмут Хельсинки за две недели. Что касается способа достижения мира для Украины, то здесь Ниинистё признал, что его страна приняла трудное решение, потеряв часть территории. При этом он подчеркнул, что только украинцы могут определить, что для них станет «справедливым миром».

Также Ниинистё признался, что был удивлен легкой реакцией Путина на решение Финляндии вступить в НАТО. По мнению финского лидера, это можно объяснить нежеланием Москвы говорить, что «теперь у нас есть новая проблема и в Северной Европе».

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали в середине мая 2022 года. К настоящему времени протокол о присоединении этих стран к Блоку не ратифицировали только Венгрия и Турция. Последняя требует выдачи курдских активистов и лиц, причастных к попытке военного переворота в 2016 году.

Глава МИД Финляндии заявил, что основной причиной стремления Финляндии присоединиться к НАТО стала угроза возможного применения Россией ядерного оружия. По его словам, в Хельсинки такую угрозу увидели после начала военной операции на Украине.

Ранее телеканал MTV Uutiset сообщил, что около половины опрошенных жителей Финляндии высказались против создания в стране постоянной базы НАТО даже после вступления страны в Североатлантический альянс. При этом 49% финнов хотели бы, чтобы Финляндия более активно участвовала в международных военных операциях и деятельности НАТО, помимо защиты собственной страны.