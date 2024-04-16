В зоне СВО заметили «боевой мангал» Военный аналитик Рожин показал фото модифицированного танка ВС России в зоне СВО

Фото: МО РФ

Обновленный танк в необычной бронекапсуле, которую прозвали «Царь-мангалом», снова заметили в зоне специальной военной операции на Украине, написал в Telegram-канале военный аналитик Борис Рожин. По его словам, на боевую машину, которую бойцы модифицировали в полевых условиях, установили дополнительную систему радиоэлектронной борьбы для защиты от FPV-дронов. Он подчеркнул, что российские военные используют танк в районе Красногоровки.

«Царь-Мангал» снова в бою. Теперь он стал еще брутальнее за счет установки дополнительной системы РЭБ для борьбы с FPV. Танк продолжают использовать в районе Красногоровки, где он уже триумфально дебютировал, обеспечив успешный прорыв штурмовиков в город, — сказал Рожин.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что, как только Вооруженные силы Украины начали массово использовать беспилотники в зоне боевых действий, в танках стали устанавливать генераторы помех, которые позволяют завалить дроны. По его словам, современные боевые машины имеют много степеней защиты и постоянно совершенствуются. Как пояснил эксперт, у танков появились так называемые шашлычницы — это специальные шатры, которые должны спасать от ударов беспилотников.