Украинский пауэрлифтер-рекордсмен убит в зоне СВО УНИАН: чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Белоконь погиб в зоне СВО

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Александр Белоконь

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь погиб в зоне проведения спецоперации, сообщает украинское издание УНИАН. Его мобилизовали в ВСУ в марте прошлого года.

Агентство пишет, что погиб один из сильнейших спортсменов. Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий напомнил, что Белоконь был внесен в Книгу рекордов Гиннесса страны.

По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», мужчина попал под мобилизацию, ему было 32 года. В 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми.

1 февраля в ходе саммита ЕС в Брюсселе лидеры стран объединения договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Пакет помощи рассчитан на 2024–2027 годы и предполагает выделение по €12,5 млрд в год.

Кроме того, издание Politico сообщало, что Киев может получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB. Передача вооружений запланирована в рамках анонсированных в 2023 году поставок.

Ранее стало известно о жалобах солдат ВСУ из-за нарастающего давления со стороны Вооруженных сил России на Купянском направлении, где идут интенсивные бои, а погодные условия продолжают ухудшаться. Украинские военные также пожаловались на дождь, грязь и холод.