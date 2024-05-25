В зоне СВО ликвидирован звезда украинской легкой атлетики «Шепот фронта»: украинский легкоатлет Мельничук ликвидирован в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В зоне специальной военной операции был ликвидирован знаменитый украинский легкоатлет Олег Мельничук, сообщил Telegram-канал «Шепот фронта». Уточняется, что он служил в подразделении специального назначения и имел позывной Слон.

Информацию об этом подтвердили украинские СМИ. Так уточнили, что Мельничук пошел на фронт добровольцем. В публикациях также говорится, что его смерть является огромной потерей для всего легкоатлетического сообщества.

Ранее военкор Александр Поддубный сообщил, что американский наемник Седрик Чарльз Хэмм ликвидирован в зоне СВО. Как уточнил журналист, уроженец штата Техас приехал на Украину пару месяцев назад.

Также сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России ликвидировали в зоне СВО офицера центра Сил специальных операций Украины «Восток» майора Андрея Литюгу с позывным Хабиб. Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов отметил, что военный несколько дней не дожил до своего 10-летнего юбилея участия «в боях против собственного народа». По словам Рогова, в 2022 году Хабиб командовал группой спецназа, которая захватывала Балаклею в Харьковской области.