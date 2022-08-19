В зоне СВО ликвидировали пятерых старших офицеров ВСУ «Русская весна»: за прошедшую неделю в ходе СВО ликвидированы пятеро старших офицеров ВСУ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

За прошедшую неделю в зоне проведения специальной военной операции России на Украине ликвидированы пятеро старших офицеров ВСУ, передает «Русская весна». Среди них руководители оперативно-тактических подразделений, сухопутных войск и военно-воздушных сил.

По данным издания, в списках погибших числятся офицер сухопутных войск украинской армии полковник Мельник Юрий Алексеевич, начальник командного центра оперативно-тактической группы «Восток» полковник Олексюк Игорь Петрович, офицер оперативно-тактического уровня Воздушных сил Украины полковник Берлявский Александр Анатольевич, летчик-истребитель 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины полковник Погорелый Юрий Викторович, а также офицер сухопутных войск армии Украины подполковник Бова Олег Викторович.

15 августа стало известно о гибели одного из лучших летчиков ВСУ Антона Листопада. Известно, что он около двух месяцев назад был награжден орденом Мужества, который ему передал лично президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, именно Листопад удостоился чести открывать воздушную часть военного парада в день 30-й годовщины независимости страны. Обстоятельства гибели пилота не уточняются. Рассматриваются две версии его смерти: управляемый им самолет был уничтожен в ходе воздушного боестолкновения или же он был убит в результате удара по аэродрому.