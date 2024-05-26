В Житомирской области раздалась серия взрывов

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Серия взрывов прозвучала на территории Житомирской области на северо-западе Украины, информирует издание «Фокус». Подробности инцидента журналисты не приводили. Местные власти инцидент не комментировали.

На всей украинской территории введен режим воздушной опасности. В частности, в столице страны тревогу объявили около 02:00 мск.

Ранее сильный взрыв прогремел в украинском Чернигове на севере Украины. На территории области включали сирены воздушной тревоги. Кроме того, стало известно, что в части Херсонской области, находящейся под контролем Киева, была повреждена припортовая инфраструктура, до этого в этом районе прогремело несколько взрывов. Назначенный властями Украины глава областной военной администрации Александр Прокудин не уточнил, какие именно объекты оказались под ударом.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва. О каком именно объекте идет речь, градоначальник не уточнил. Утром 21 мая он предупреждал, что в городе звучит воздушная тревога. После этого произошел взрыв, известно было об одном пострадавшем. Другой информации о происшествии местные власти не обнародовали.