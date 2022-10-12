На Украине сообщили о взрывах в Житомирской области УНИАН: в Житомирской области произошли взрывы

Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское агентство УНИАН сообщило в своем Telegram-канале о звуках взрывов в Житомирской области. Ранее 12 октября поступала информация о воздушной тревоге в Киеве и работе ПВО в Черкасской области.

Сообщают о звуках взрывов в Житомирской области, — говорится в сообщении.

Глава Ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий сообщил, что более 100 объектов энергетической и водоснабжающей инфраструктуры Украины были повреждены в результате обстрелов. По его словам, удары были зафиксированы почти во всех городах Украины, включая Киев.

Как заверил глава «Укрводоканалэкологии», в настоящий момент идут работы по восстановлению объектов для возобновления подачи воды и электроэнергии в полных объемах. Он отметил, что усилиями сотрудников уже удалось восстановить работу очистных сооружений и насосных станций.