Мужчина уснул в мусорном баке и попал под пресс В Житомире мусоровоз насмерть спрессовал пьяного мужчину в мусорном баке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пьяный мужчина, заснувший в мусорном баке, был насмерть спрессован мусоровозом в Житомире. Информацию о происшествии подтвердили в полиции, сообщает издание «Страна».

По информации журналистов, 46-летний местный житель был обнаружен мертвым среди отходов, которые загрузили из контейнера в специальный автомобиль с гидравлическим прессом. Причиной смерти стали тупые травмы и сдавливание внутренних органов.

Свидетели видели погибшего, который спал под слоем мусора в баке накануне происшествия. Его часто замечали за употреблением алкоголем. В настоящее время ведется расследование по статье об убийстве по неосторожности, за которое предусмотрено до пяти лет тюремного заключения.

Ранее бригада мусоровоза «Спецавтобазы» спасла троих человек, включая детей, при пожаре в доме номер 48 по улице Ленина в селе Ильинском на Урале. При разборе завалов на месте было обнаружено тело еще одного ребенка.

Также сообщалось, что мусоровоз на треть своих габаритов провалился под асфальт в Каспийске в Республике Дагестан. Автомобиль ехал по улице Орджоникидзе вблизи прибрежной зоны и оказался на боку и частично вошел в землю. В результате ДТП никто не пострадал.