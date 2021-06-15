В женевском баре придумали коктейль к саммиту Россия — США

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В женевском баре Bottle Brothers придумали оригинальный коктейль по случаю проведения в городе саммита Россия — США при участии президентов стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом рассказал старший бармен заведения Разван Кавалу, передаёт РИА Новости.

По его словам, подобных встреч в Женеве не было с 1985 года. По этому случаю бар и решил изобрести нечто особенное. В коктейль, в частности, вошли попкорн, клюква и алкоголь. Первый из перечисленных ингредиентов, подчеркнул бармен, является самым важным. Дело в том, что попкорн — незаменимая составляющая похода в кинотеатр. А за встречей Байдена и Путина весь мир будет следить как за остросюжетным фильмом.

Мы вдохновлялись русскими напитками — киселем и компотом, а также взяли за основу водку. Американская сторона представлена в коктейле клюквой и карамелизированным попкорном, — добавил Кавалу.

Ранее стало известно, что журналисты отметили некоторые новшества в прибытии американского президента Джо Байдена. Глава США прилетел в Женеву без жены, хотя Джилл сопровождала его в европейском турне.

После приземления в Швейцарии президент США долго не выходил из самолёта, из-за чего борт с российской делегацией был вынужден сделать несколько кругов над городом. Затем десятки машин с Байденом никак не могли покинуть аэропорт.