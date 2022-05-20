В международном аэропорту Женевы вспыхнул пожар со взрывом Воздушное сообщение с Женевой приостановлено из-за пожара со взрывом в международном аэропорту

Рядом с аэропортом Женевы в строящемся центре для беженцев вспыхнул мощный пожар, в результате которого авиасообщение с городом было заблокировано, сообщил официальный представитель воздушной гавани Игнас Жанра в эфире RTS. Инцидент произошел в нескольких метрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительной информации, горят резервуары с топливом. Тушение пожара осложняют газовые баллоны.

Загорелось строящееся здание нового центра для беженцев, находящееся вне периметра аэропорта. <...> Что касается отправления самолетов, то решение на этот счет принимают сами пилоты, — рассказал Жанра.

По данным экстренных служб, на место происшествия направляются около 15 пожарных расчетов, однако процесс тушения осложнят газовые баллоны, которые могут взорваться, передаёт газета Tribune de Geneve.

Ранее под Чернобылем загорелись 1,5 тысячи га леса. В государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения отметили, что большое количество мин и сигнальных ракет стали дополнительными источниками пожаров в этом сезоне. Этот пожар стал самым крупным в текущем году.