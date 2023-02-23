В Швейцарии рассказали об «осмотрительных» переговорах по Украине Глава МИД Швейцарии сообщил об идущих «не на высшем уровне» переговорах по Украине

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иньяцио Кассис

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что в Женеве «в условиях максимальной осмотрительности» идут переговоры по Украине. Как рассказал министр в интервью газете Le Temps, обсуждение ведется «не на высшем уровне», при этом Швейцария делает все возможное, чтобы поспособствовать прекращению боев. Однако дипломат усомнился, что конфликт завершится в скором времени, если только не произойдет какое-то чудо.

Построение мира — сложное дело, которое потребует дипломатических усилий, — сказал глава швейцарского МИД.

Кассис подчеркнул, что Швейцария как член Совбеза ООН прилагает все усилия, чтобы боевые действия на Украине завершились как можно скорее. Страна и впредь будет предлагать «свои добрые услуги» для поиска решения конфликта, сказал министр иностранных дел.

Глава МИД также назвал правильным решение Швейцарии присоединиться к антироссийским санкциям ЕС. В частности, страна поддержала визовые ограничения в отношении россиян и потолок цен на российскую нефть. Также, согласно подсчетам банка Credit Suisse, в Швейцарии заморожены российские активы на $19 млрд.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал Берн передать Киеву замороженные активы РФ, но власти страны не поддержали эту идею. В Минэкономики Швейцарии заявили, что принадлежность заблокированных средств какому-либо государству или введение санкций не являются основанием для их передачи украинской стороне.