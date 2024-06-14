В Женеве арестовали основателя группы «Право.ру» CS: предпринимателя Чиракадзе арестовали по делу Артема Усса

Фото: Анатолий Кузярин/Фотохроника ТАСС

Дмитрий Чиракадзе

Арестован российский предприниматель, сооснователь компании-разработчика справочно-правовой системы «Право.ру» Дмитрий Чиракадзе, постоянно проживающий в Женеве, пишет газета Corriere della Sera. Отмечается, что он проходит по делу о побеге бизнесмена и сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса из Милана.

Проживающий в Швейцарии россиянин, по утверждению следствия, координировал группу выходцев с Балкан, которые вывезли Усса из Милана. Он также, по данным следствия, связывался с родными Усса.

Усс-младший был задержан в Италии в октябре прошлого года по запросу американских властей. Вашингтон обвиняет его в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, а также в совершении незаконных сделок и отмывании денег. Под домашний арест он был помещен в конце ноября.

Российский предприниматель сбежал из-под домашнего ареста в Италии при помощи сообщников, писали СМИ. Недалеко от дома Усса ждал водитель, а спустя некоторое время арестованный сменил автомобиль. Электронный браслет для отслеживания местоположения, который носил предприниматель, сработал с опозданием в несколько минут. Сын губернатора также воспользовался мобильным телефоном, что было запрещено. На данный момент следователи изучают записи с устройства.