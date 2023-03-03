У здания суда в Подгорице взорвалась граната

Фото: Imago-images.de/Global Look Press

В столице Черногории Подгорице у здания Основного суда взорвалась ручная граната, сообщает телеканал Radio Televizija Crne Gore. По последним данным, в результате происшествия погиб сам подрывник, еще пятеро получили ранения.

Как утверждают журналисты, в момент взрыва в зале находилось большое количество людей. На месте работают пожарные, скорая помощь и полиция.

Команды полицейского управления и компетентных служб находятся на месте для расследования и обеспечения безопасности места происшествия, — сообщили в полиции столицы Черногории.

Утром 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение с использованием автомата Калашникова. При отражении атаки погиб начальник охранной службы диппредставительства, еще двое охранников были ранены. Пост охраны у посольства был уничтожен.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал терактом нападение на посольство страны и потребовал скорейшего расследования и наказания террористов, подчеркнув, что атаки на дипломатические представительства недопустимы. Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего при атаке старшего лейтенанта Орхана Аскерова.