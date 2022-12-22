В здании Совета Евросоюза выключили свет в знак поддержки Украины

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

В здании Совета Евросоюза в Брюсселе полностью погас свет. Как написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter, это было сделано в знак солидарности с Украиной.

Выключение света в здании Совета ЕС, „делимся“ светом и солидарностью с украинцами, столкнувшимися с отключениями электроэнергии, — написал Шарль Мишель.

Энергоэксперт Игорь Юшков отметил, что на Украине в ближайшей перспективе невозможно восстановление бесперебойной подачи электроэнергии. По его мнению, можно лишь изменить интервалы и продолжительность отключений, но решить проблему полностью не получится ни в одном из украинских регионов.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал поведение президента Украины Владимира Зеленского безумием и безответственностью из-за нежелания вести мирные переговоры с Москвой. Он также призвал прекратить снабжать Киев оружием и деньгами и назвал украинское правительство упрямым, опасным и коррумпированным.

Утром 16 декабря прогремели взрывы в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре и Запорожье, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.