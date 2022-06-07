В здании СБУ в Мариуполе нашли американские ростовые мишени В штаб-квартире СБУ в Мариуполе обнаружили американские тактические мишени Viking Tactics

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

г. Мариуполь

В штаб-квартире Службы безопасности Украины в Мариуполе обнаружили американские ростовые тактические мишени Viking Tactics с детализацией скелета и внутренностей человека, пишет РИА Новости. Сообщается, что стрелки, подготовленные по ним, могут с высокой точностью целиться в конкретный орган и нанести определенное ранение.

Известно, что наиболее качественные и дорогостоящие образцы данной продукции используются при подготовке снайперов.

Фото: ebay.ca

Фирма Viking Tactics занимается производством тактической экипировки, а именно прицелов, ремней, разгрузок, мишеней и т.д. Ее клиентами являются наемники, инструкторы по стрелковой подготовке и сотрудники частных военных компаний.

Тем временем, россияне начали активно обсуждать попавшие в Сеть кадры подготовки бойцов ВСУ, которые бегают по лесу с автоматами, вырезанными из фанеры. Будущие солдаты даже имитируют использование в бою ручного противотанкового гранатомета (РПГ): при этом один человек производит выстрел, а второй «проносит» импровизированный деревянный снаряд до точки попадания.