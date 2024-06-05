В здании бывшего завода в Киеве начался масштабный пожар «Страна.ua»: в Киеве загорелось здание бывшего завода «Электронмаш»

Фото: ГСЧС Украины

В здании бывшего завода «Электронмаш» в Киеве начался сильный пожар, сообщает издание «Страна.ua». Уточняется, что объект находится на улице Окружной. На опубликованных кадрах видно, как в небо поднимаются черные клубы дыма. О причинах возгорания информации пока нет.

Накануне в Деснянском районе Киева вспыхнули складские помещения. Ориентировочная площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших и погибших нет.

Пожар на объекте критической инфраструктуры ранее произошел и в Винницкой области Украины. Сообщалось о множественных взрывах, которые были слышны в Запорожье.

1 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о новой массированной атаке ВС России на энергетические объекты республики. По его словам, были поражены объекты генерации. Он уточнил, что под огнем оказались контролируемые Киевом части Запорожской области и ДНР, Днепропетровская, Кировоградская и Ивано-Франковская области. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Позже генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. По его словам, отключения по графикам в настоящий момент не действуют.