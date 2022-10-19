В запорожском селе загорелся объект критической инфраструктуры

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

На территории одного из сел Запорожского района загорелся объект критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух. По его словам, возгорание произошло в результате удара со стороны ВС РФ. Старух подчеркнул, что в результате обстрела никто не пострадал.

Ночью был атакован объект критической инфраструктуры в одном из сел Запорожского района. На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет, — заявил он.

По словам Старуха, удар был нанесен ракетой комплекса ПВО С-300.

ВС РФ начали обстреливать украинскую инфраструктуру 10 октября, через два дня после взрыва фуры на Крымском мосту. В Москве заявили, что за этим терактом стоят киевские спецслужбы.

Ранее командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал Сергей Суровикин обвинил киевский режим в подготовке к использованию запрещенных методов ведения войны в Херсонской области.

По его словам, ВСУ готовили массированные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС и ракетно-артиллерийский удар по городу без разбора целей.