В Запорожской ВГА сообщили, что в десант ВСУ через Днепр входили наемники Член Запорожской ВГА Рогов: наемники участвовали в попытке высадки десанта ВСУ через Днепр

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что наемники участвовали в попытке высадки десанта ВСУ в регионе. Десант неудачно пытался высадиться, используя катера, отметил он в беседе с РИА Новости.

На катерах, согласно предварительной информации, находились в том числе иностранные наемники, — подчеркнул представитель ВГА.

В ночь на 9 сентября ВСУ попытались высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской. Украинские военные использовали 15 быстроходных катеров. Атака была пресечена с помощью артиллерии.

Ранее стало известно, что первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал о срыве наступления бойцов ВСУ, которые планировали прорвать оборону в направлении Купянска. Он уточнил, в группировку входило множество иностранных наемников.