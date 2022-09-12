В Запорожской ВГА отвергли «хотелки» Украины по АЭС Член ВГА Запорожской области Рогов: требования Украины оставить ЗАЭС являются абсурдными

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что требования Украины оставить Запорожскую АЭС абсурдны. «Хотели» Киева никто выполнять не собирается, отметил он в беседе с РИА Новости.

Минобороны Украины ранее призвало российских военных покинуть Запорожскую АЭС и город Энергодар, передав станцию под контроль Киева и МАГАТЭ.

Это заявление никак не связано с отстаиванием интересов энергетической отрасли и желанием гарантировать безопасность на Запорожской АЭС. Их заявления ничем не подкреплены и абсурдны. Если подобные «хотелки» выполнять, то риск аварии, внештатных ситуаций и ядерного шантажа на АЭС увеличится на порядок, — считает представитель ВГА.

Он предупредил, что передача станции под контроль Киева грозит непоправимыми последствиями — мир может оказаться на грани ядерной катастрофы. В такой ситуации лишь вооруженные силы России могут гарантировать безопасность и защиту атомного объекта, заключил Рогов.

Ранее стало известно, что генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 11 сентября заявил: Запорожская АЭС стала первой в истории человечества действующей атомной станцией, подвергшейся вооруженной атаке. По его словам, люди должны «выработать иммунитет», чтобы подобного не допускать.