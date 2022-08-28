В Запорожской области заявили о росте потока въезжающих граждан Украины Глава ВГА Запорожья Балицкий заявил о росте числа украинцев, въезжающих в регион

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Поток въезжающих в Запорожскую область граждан с подконтрольных Киеву территорий Украины увеличился в разы, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. По его мнению, это происходит из-за того, что до людей начинает доходить объективная информация о мирной жизни в родных местах.

С начала мая поток граждан, выезжающих с территорий, временно контролируемых Украиной, в Запорожскую область, увеличился в разы. Люди, получая объективную информацию о мирной жизни в их родных городах и селах, возвращаются, — сказал Балицкий.

Балицкий добавил, что серьезно вырос поток мужчин, которые покидают Украину, «не желая быть убитыми на фронтах, попав под мобилизацию». По словам главы ВГА, часть приезжающих остается, остальные — уезжают в Россию.

Чиновник также напомнил, что в Запорожской области у жителей есть возможность оформить социальные выплаты, в том числе и единовременные, в размере десяти тысяч рублей. Кроме того, любой желающий может обратиться в центр занятости, чтобы получить помощь в поиске работы.

Ранее Балицкий заявил, что в Запорожье разработали план эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС. Он добавил, что власти региона готовятся к любому варианту развития событий, поскольку «знают о коварстве, безрассудности и безжалостности» Украины.