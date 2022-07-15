В Запорожской области запретили дискредитацию органов власти России Запорожская и Херсонская области запретили дискредитацию органов власти России

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В Запорожской области ввели запрет на дискредитацию органов власти РФ, внешней политики РФ, ВС РФ, ВГА, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Также запрещается проявление экстремистской деятельности и использование нацистской символики.

С целью обеспечения правопорядка, недопущения провокаций и противодействия деятельности создающей угрозу общественно-политической стабильности на территории Запорожской Области мною подписан Указ «О мерах ответственности, за совершение отдельных правонарушений посягающих на общественный порядок и общественную безопасность», — написал Балицкий.

Согласно указу, также запрещается «распространение заведомо ложной информации о действиях органов власти РФ, Запорожской области, создающей угрозу стабильности».

Отмечается, что за нарушение этих правил может быть применено принудительное выдворение за пределы Запорожской области. Решение об этом будет принимать военный комендант, на его исполнение предоставят 24 часа, уточнил Балицкий.

Ранее вечером запрет на дискредитацию органов власти России ввели в Херсонской области. Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо издал аналогичный Указ «О мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность». Нарушителей также будут выдворять за пределы региона.

Ранее член главного совета администрации области Владимир Рогов заявил, что Запорожская область навсегда потеряна для Украины. Он отметил, что осенью власти проведут референдум и регион станет «неотъемлемой частью» России.