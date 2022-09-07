В Запорожской области взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией» В Мелитополе неизвестные взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией»

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Штаб движения «Мы вместе с Россией» взорван неизвестными в Мелитополе Запорожской области. Данные о пострадавших уточняются, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что взрыв произошел вечером 7 сентября. По словам члена главного совета Запорожской военно-гражданской администрации Владимира Рогова, в городе прогремели пять взрывов. По предварительным данным, сработала система ПВО.

Также пять взрывов прогремело в городе 2 сентября. Владимир Рогов тогда уверял, что сработали средства ПВО.

Ранее стало известно, что 4 сентября Владимир Рогов заявил: в Мелитополе, а также в ряде других районов Запорожской области произошло массовое отключение электричества. По его словам, также без света могли оставаться жители Херсонской области. Велись работы по обнаружению причин блэкаута.