В Запорожской области Вовк посоветовали срочно просить убежище в России Член ВГА Запорожской области Рогов: Вовк следует «немедленно» просить убежище в России

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Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что подозреваемой в убийстве россиянки Дарьи Дугиной гражданке Украины Наталье Вовк следует просить убежище в посольстве России в Эстонии. Это ее шанс сохранить жизнь, отметил он в Telegram.

Единственный шанс для Натальи Вовк остаться в живых — немедленно бежать в посольство России в Эстонии и просить убежища. Тогда ее ждет суд и жизнь, — уверен представитель ВГА.

Он считает, что в противном случае от Вовк, как от опасного свидетеля, избавится «ее же руководство из СБУ или же англо-саксонские хозяева ее СБУшного руководства».

Ранее стало известно, что украинку Наталью Вовк объявят в розыск с целью выдачи России. По версии ФСБ, женщина в день трагедии вместе с дочерью приехала на фестиваль «Традиция», на парковке которого и заложила взрывное устройство под автомобиль погибшей.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на автомобиле Toyota Land Cruiser, когда сработало взрывное устройство.