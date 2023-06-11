Боевик «Азова» с позывным Roughman убит в Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевик украинского нацполка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Алексей Мазура с позывным Roughman убит в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Zачистка». Он был ликвидирован в районе села Малая Токмачка.

С 2014 года Мазура участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе националистических группировок Украины.

Ранее «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) сообщил, что 3 июня в бою за Новую Таволжанку Белгородской области был ликвидирован член организации Даниил Мазник с позывным Шайба. В РДК заявили, что он командовал штурмом населенного пункта и лично взял первого заложника при заходе диверсионной группы.

15 мая в районе Артемовска был ликвидирован Богдан Ходаковский. В прошлом он был легкоатлетом, специализировался в прыжках с шестом. В последнее время Ходаковский участвовал в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины в качестве снайпера.

В апреле в зоне СВО погиб экс-депутат Верховной рады Украины Олег Барна. Он был убит в боях на Южном направлении. Эту информацию подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он известен тем, что схватил в 2015 году экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка за интимные места и попытался унести с трибуны.