В Запорожской области прогремели взрывы «Зеркало недели»: в подконтрольной Украине части Запорожской области прогремели взрывы

Фото: МО Украины

Серия взрывов прогремела в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявили воздушную тревогу.

Запорожье... на территории области раздаются взрывы, — подчеркивается в сообщении.

О взрывах на подконтрольных Украине территориях Запорожской области сообщалось и ночью 28 июля. Тогда в регионе также звучали сигналы тревоги.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об уничтожении цеха по ремонту бронетехники Вооруженных сил Украины в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По его словам, воздушная тревога в регионе прозвучала только после взрывов. Рогов отметил, что ремонтный завод украинский армии оборудовали в цехе завода «Запорожсталь». Танки и другая бронетехника ВСУ поступали туда с Запорожского и Херсонского фронтов, добавил он.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Вооруженные силы Украины наращивают усилия на Запорожском направлении. Он отметил, что Запад не оставил Киеву другого выбора, кроме как «пойти ва-банк» и сделать это наступление главным для удара. Журналист подчеркнул, что ВСУ сохраняют хороший людской мобилизационный ресурс и технический потенциал, однако запасы постепенно истощаются.