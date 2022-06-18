В Запорожской области при обстреле ВСУ повредили участок трассы в Крым ВСУ повредили трассу в Симферополь при обстреле Запорожской области

Фото: mil.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обстрела города Васильевки в Запорожской области повредили участок трассы Москва — Симферополь. Васильевка, которая находится под контролем российских военных, часто подвергается таким обстрелам, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) региона.

Повреждено дорожное полотно. Оболочка от снаряда прямо в асфальте, — рассказал агентству представитель ВГА.

Собеседник агентства уточнил, что после обстрела начался пожар рядом с находящейся поблизости газовой заправкой, огонь быстро потушили.

Ранее стало известно, что в Запорожской области формируются добровольческие батальоны, сообщил глава ВГА Евгений Балицкий. Он объяснил, что это необходимо для защиты освобожденных территорий. По его словам, люди хотят защищать свою землю «именно от ВСУ».