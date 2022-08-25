В Запорожской области предупредили ЕС о последствиях ударов Украины по ЗАЭС Член ВГА Запорожья Рогов: обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕС

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Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в случае остановки ЗАЭС из-за обстрелов с украинской стороны может нарушиться энергетический баланс. Соответственно это, по его словам, грозит срывом поставок электроэнергии в страны Евросоюза, сообщает РИА Новости.

В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Украина из страны-экспортера электроэнергии превратится в страну-импортера, — рассказал представитель ВГА.

Самая крупная в Европе атомная электростанция находится на левом берегу Днепра. Украинские военные с противоположного берега регулярно обстреливают ее территорию и окрестные села.

Ранее стало известно, что 24 августа генсек ООН Антониу Гутерриш заявил: любые действия, которые могут поставить под угрозу физическую безопасность Запорожской АЭС, недопустимы. Он призвал стороны гарантировать безопасность атомной станции. Гутерриш также отметил, что ООН готова обеспечить поездку экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласятся Россия и Украина.