В Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг АЭС Власти Запорожской области: необходимо ввести режим тишины вокруг ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что вокруг ЗАЭС, которая постоянно обстреливается со стороны украинской армии, следует объявить режим тишины. За обстрелы АЭС международные структуры должны жестоко наказывать виновных, отметил он в беседе с РИА Новости.

Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это бы отрезвило головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы, — подчеркнул представитель ВГА.

Власти Запорожской области 14 августа выступили с предложением остановить работу местной электростанции из-за опасений ядерной катастрофы.

Ранее стало известно, что бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил: Минобороны Украины готовится к проведению спецоперации по подрыву Запорожской АЭС. Проведут её представители разведки, отметил он. Кива добавил, что в Киеве уже начали информационную подготовку будущего теракта.