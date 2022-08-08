В Запорожской области подтвердили проведение референдума в регионе осенью Член ВГА Запорожской области Рогов подтвердил планы по референдуму в сентябре

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Запорожской области ведется подготовка к референдуму о вхождении региона в состав России, рассказал РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, проведение плебисцита намечено на сентябрь, однако точная дата пока не определена.

Подготовка к проведению референдума уже ведется. Его проведение намечено на сентябрь. Точная дата референдума определяется и в ближайшее время будет публично объявлена, — сказал Рогов.

В настоящее время под контролем России находятся Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. В них сформировали пророссийские администрации, а также начали вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом.

Ранее регионы высказали желание войти в состав РФ. Летом на этих территориях начали создавать избирательные комиссии для референдумов. В настоящее время идет обсуждение вопроса синхронизации голосования в Запорожской области с Херсонской.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве последствиями в случае проведения референдумов о присоединении к России территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Он подчеркнул, что Киев не отдаст свои территории.